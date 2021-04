Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX intakt, allerdings befinde sich der DAX in einer Seitwärtskonsolidierung.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 10er EMA halten und damit kurzfristige Stärke demonstrieren. Die Seitwärtsbewegung werde als Sprungbrett für einen weiteren Anstieg genutzt, wobei die erste Anlaufmarke der Widerstand um 15.300 Punkte wäre. Gehe es weiter höher, könnte dem Aufwärtstrend folgend das Verlaufshoch bei 15.311 Punkten angelaufen und überschritten werden. Darüber wäre dann mit einem weiteren Hochlauf zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei etwa 15.400 Punkten zu rechnen. Ein Ausbruch aus dem Trendkanal nach oben sei aktuell eher nicht zu erwarten.



Die Short-Szenarien: Der DAX sacke nach unten ab und falle deutlich unter den 10er EMA. Gehe es weiter tiefer, wäre mit einem Rücklauf zum offenen Gap bei 15.110 Punkten zu rechnen. Darunter könnten dann die runde Marke von 15.000 Punkten sowie die offenen Gaps bei 14.845 und 14.621 Punkten folgen. (16.04.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte auch am Vortag keinen Ausbruch aus der Seitwärtsspanne vollziehen und verläuft weiterhin in einer Range zwischen etwa 15.200 und 15.280 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Tageshoch habe am Vortag bei 15.271 Punkten und das Tagestief bei 15.227 Punkten gelegen. An der Lage habe sich damit seit mittlerweile acht Handelstagen nichts geändert. Auf der Unterseite habe der DAX mehrere Kurslücken offen, die erste bei 15.110 Punkten. Diese könnte bei einer Abwärtsbewegung als erste Anlaufmarke dienen, da Kurslücken in der Regel wieder schnell geschlossen würden. Doch solange der Index über dem 10er EMA bei aktuell 15.144 Punkten notiere, sei eher von weiter steigenden Kursen auszugehen.