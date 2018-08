Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag lieferte, wenn überhaupt, nur wenig neue Erkenntnisse, so die Analysten der Helaba. DAX insgesamt die Bewegungsdynamik fehle, um in weitere Höhen vorzudringen. Insbesondere gelte dies angesichts einer Reihe wichtiger Widerstände, auf welche der Index im Bereich von 12.540/12.625 Zählern trifft beziehungsweise treffen würde.CharttechnikAuf die lange weiße Kerze vom Montag sei gestern eine negativ zu wertende Candle gefolgt. Diese unterstreiche die vorherrschende Verunsicherung der Marktteilnehmer im Hinblick auf die weitere Bewegungsrichtung. Die bereits oben erwähnte, fehlende Bewegungsdynamik, der CMO notiere weiterhin unterhalb der Nulllinie, sowie das Scheitern an markanten Widerständen wie beispielsweise an der 55-Tageslinie oder dem 200-Tage-EMA würden Zweifel hinterlassen, ob für die laufende Aufwärtsbewegung noch ausreichend Raum für eine weitere Expansion vorhanden sei, zumal zuletzt eine harmonische Bewegung abgeschlossen worden sei. Auch spreche ein Blick auf die strukturelle Konstellation bei den DAX-Werten für diese These. Denn weiterhin würden mehr als 53% der Titel einen negativen Langfristtrend aufweisen, während 50% unterhalb der für den mittelfristigen Trend relevanten 55-Tageslinie notieren würden. Häufig sei zudem zu beobachten, dass die Anzahl von Tagen einer Impulsbewegung mit Fibonacci-Zahlen korreliere. (29.08.2018/ac/a/m)