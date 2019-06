Darüber hinaus hätten sich die Marktteilnehmer im Vorfeld der Rede des FED-Chefs Powell nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Powell habe seine grundsätzliche Offenheit für Zinssenkungen geäußert. Die FED prüfe, ob die Unsicherheiten weiter auf dem wirtschaftlichen Ausblick gelastet hätten und eine Lockerung der Geldpolitik rechtfertigen würden, habe er ergänzt. Die Möglichkeit aggressiver Zinssenkungen sei jedoch von Powell und dem FED-Chef von St. Louis, Bullard, heruntergespielt worden.



Auch die Iran-Krise stehe weiter im Fokus. Die zuletzt von den USA gegen den Iran verhängten Sanktionen scheinen eine Lösung des Konflikts auf diplomatischer Ebene unmöglich zu machen, so die Analysten der Helaba. Trump habe per Twitter mitgeteilt, dass "jedem Angriff des Irans auf irgendetwas Amerikanisches mit großer und überwältigender Gewalt begegnet werde. Überwältigend wird in einigen Bereichen Auslöschung bedeuten".



Nachdem der DAX bei 12.438 Zählern ein neues Jahreshoch markiert habe, seien auf dieses mittlerweile drei Handelstage mit jeweils fallenden Hochs und Tiefs gefolgt. Damit zeichne sich eine kurzfristige Wendeformation ab, welche interessanterweise mit dem Ende eines großen Preis- und Zeitzyklus zusammenfalle. In der Vergangenheit sei es häufig in der Nähe derartiger Strukturpunkte zu einem Wechsel des zuvor dominierenden Trends gekommen. Insofern könnten die kommenden Handelstage richtungweisend sein. Sollte ein möglicher Rücksetzer zu einem Wiedereintritt in die Dreiecksformation führen, könnte dies ein Hinweis auf die Entstehung eines sogenannten "Bow Tie Pattern" sein, zumal die Relevanz der oberen Dreiecksbegrenzung bereits deutlich geworden sei.



Heute zeichne sich ab, dass der bei 12.214 Zählern verlaufende 100-Wochendurchschnitt unterschritten werde. Insofern würden weitere Supports bei 12.168 (Struktur), 12.107 (55-Tagelinie), 12.084 (21-Tagedurchschnitt und 12.077 (144-Wochenlinie) verstärkt in den Fokus rücken. (26.06.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag präsentierte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unentschlossen, so die Analysten der Helaba.Ursächlich dafür seien mehrere Faktoren gewesen. Zunächst habe festgestellt werden können, dass das zwischen US-Präsident Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels (Samstag) geplante Treffen seine Schatten voraus geworfen habe. Insbesondere habe die Möglichkeit, dass die Gespräche scheitern würden und eine Lösung des Handelsstreits in weite Ferne rücken könnten, für Zurückhaltung gesorgt. Dies obwohl China in Person des Vizehandelsminister Wang Shouwen betont habe, dass beide Länder nach einem Kompromiss suchen sollten.