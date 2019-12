Der deutsche Leitindex habe gestern die Widerstandszone bei 13.150 Punkten nicht zurückgewinnen können und notiere heute etwas tiefer. Eine kurzfristige Unterstützung sei an der Marke von 13.100 Punkten zu finden. Dieses Kursniveau sei heute bereits zweimal getestet worden und jedes Mal sei eine schnelle Aufwärtsbewegung erfolgt. In diesem Kontext sollte ein weiterer Versuch auf der Oberseite nicht ausgeschlossen werden. Im Falle eines Durchbruchs könnten sich die Bullen der 200-Tage-Linie (13.185 Punkte) annähern.



Die Deutsche Telekom habe aufgrund der politischen Unsicherheit über Huawei beschlossen, den Kauf der 5G-Geräte einzustellen. Die Entscheidung zeige, dass die anhaltende Auseinandersetzung darüber, ob Huawei-Geräte in Europa zugelassen werden sollten oder nicht, den Ausbau des europäischen Netzes beeinträchtige. Die Deutsche Telekom habe geplant, bis Ende 2020 1.500 5G-Antennen in Deutschland zu installieren, aber jetzt sei sie sich nicht sicher, ob sie es mit dem derzeitigen Gerätebestand schaffen werde.



Bayer habe einen Sechs-Jahresvertrag mit Capgemini unterzeichnet. Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft werde Capgemini IT-Dienstleistungen für Bayer erbringen, um den Digitalisierungsprozess des Unternehmens zu beschleunigen. Der Wert des Deals solle über 1 Mrd. EUR betragen.



ANALYSTENEMPFEHLUNGEN:



- Daimler sei durch das Bankhaus Lampe von "verkaufen" auf "halten" heraufgestuft worden. Das Kursziel sei auf 44,00 EUR festgelegt worden.

- BMW sei durch das Bankhaus Lampe von "halten" auf "verkaufen" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 77,00 EUR festgelegt worden.

- Siemens sei bei Morgan Stanley von "equal-weight" auf "overweight" angepasst worden. Das Kursziel sei auf 122,00 EUR festgelegt worden. (05.12.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die meisten europäischen Aktienindices profitieren weiterhin von den positiven Kommentaren zum Handel und notieren am Donnerstag höher, so die Experten von XTB.Bei Aktien aus Deutschland und Großbritannien sei eine gewisse Schwäche zu erkennen, da der FTSE 100 (UK100) und der DAX in der Nähe der gestrigen Schlusskurse kämpfen würden.Der Auftragseingang in der deutschen Industrie für Oktober habe heute früh mit einem unerwarteten Rückgang von 0,4% im Monatsvergleich enttäuscht, nachdem ein Anstieg von 0,4% erwartet worden sei. Die schwache Entwicklung sei auf einen Rückgang der Aufträge aus dem Inland von 3,2% zurückzuführen, da die Aufträge aus dem Ausland um 1,5% gestiegen seien.