Ausblick: Die charttechnische Ausgangslage sei damit unverändert, denn wie schon in den vorangegangenen Sitzungen stecke der DAX weiterhin im volumenarmen Korridor zwischen zwei Volumenspitzen fest.



Das Long-Szenario: Um sich nach oben absetzen zu können, wäre ein Ausbruch über die kleine Volumenspitze bei 14.550 (wichtig: auf Schlusskursbasis) erforderlich. Erst wenn dieser Break gelinge, wäre an einen Hochlauf bis zu dem Bremsbereich zwischen 14.819 und 14.844 zu denken. Sobald dieses Widerstands-Cluster überwunden werden könne - auch hier gelte der Tagesschlusskurs -, hätten die Kurse Platz bis an die 15.000er Marke, die ebenfalls eine markante Hürde bilde.



Das Short-Szenario: Setze sich die Abwärtstendenz heute fort, sei die 14.000er Marke weiterhin als erste Haltestelle zu nennen. Durch die knapp darunter verlaufende Volumenspitze werde diese Unterstützung zusätzlich verstärkt. Falle der Index unter die Haltezone zurück, müsste auf die offene Kurslücke vom vergangenen Mittwoch bei 13.917 geachtet werden. Eine Etage tiefer biete sich das Verlaufshoch vom 9. März bei 13.848 als Haltestelle an, darunter müsste jedoch mit einer möglichen Ausweitung bzw. Beschleunigung der Abwärtsbewegung bis an die wichtige Volumenspitze (das Level mit dem meisten Volumen seit März 2019) bei 13.240/13.200 gerechnet werden. (22.03.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) musste zum Start in die neue Woche einen Schritt zurück machen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit dem Eröffnungskurs bei 14.386 sei der DAX zunächst ins Minus gerutscht, habe sich anschließend aber, nach einer zähen Oszillation um den Vortagsschlusskurs, doch noch auf das Intraday-Top bei 14.457 Punkten geschoben. Dieses Niveau habe der Index jedoch nicht halten können und sei im weiteren Verlauf erneut in die Verlustzone zurückgefallen. Im Tief seien die Notierungen am späten Nachmittag bis auf 14.306 Zähler abgesackt. Der Schlusskurs von 14.327 habe nur unwesentlich höher gelegen, sodass der DAX mit einem moderaten Verlust von 0,6% aus dem Handel gegangen sei.