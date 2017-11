An den Börsen sei zwar in der Tat mit schwierigen Verhandlungen zwischen CDU, CSU, FDP und den Grünen gerechnet worden, ein Ende der Sondierung hätten die Marktteilnehmer aber im Grunde nicht für ein sonderlich realistisches Szenario gehalten. Zwar seien vor allem große inhaltliche Divergenzen zwischen CSU und Grünen gesehen worden, der Aktienmarkt habe aber auf eine Verständigung gesetzt. Gerade mit einem Ausscheiden der FDP aus den Verhandlungen sei sicherlich nicht gerechnet worden. Aktuelle Äußerungen des stellvertretenden SPD-Parteivorsitzenden Ralf Stegner würden zeigen, dass die Sozialdemokraten trotz des Scheiterns der Jamaika-Sondierungen nicht für eine große Koalition zur Verfügung zu stehen schienen. Stegner habe in einem Presseinterview betont, dass es kein Wählervotum für die Fortsetzung einer großen Koalition geben würde.



Damit würden der Bundeskanzlerin Angela Merkel eigentlich nur zwei Optionen bleiben: Bildung einer Minderheitsregierung oder Neuwahlen. Beide Möglichkeiten dürften in Berlin turbulente Gespräche zur Folge haben. Vor allem auf Bundesebene würden Minderheitsregierungen - wegen des angenommenen Mangels an Stabilität - als eher unliebsame Alternative zu klar geregelten Verhältnissen gelten. Angela Merkel habe nach dem Ende der Verhandlungen zudem betont, sie wolle zu einer stabilen Regierung kommen. Eine weitere Möglichkeit seien nun Neuwahlen, wobei hier die vom Grundgesetz vorgegebenen hohen Hürden zu beachten wären. An dieser Stelle würde der Bundespräsident eine wichtige Rolle haben. In einer Rede vor dem Scheitern der Jamaika-Gespräche habe Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Hürde für diese Option verbal allerdings sehr hoch gelegt. Noch heute wollten die Bundeskanzlerin und der Bundespräsident über die Lage sprechen.



Im Rahmen der Rekordjagd seien durchaus bestehende Risiken von den Börsen immer stärker ignoriert worden. Zuletzt hätten die internationalen Aktienmärkte allerdings schon begonnen, erhöhte geopolitische Risiken wieder in die Kurse der Dividendenpapiere einzupreisen. Das Scheitern der Jamaika-Sondierungen sei in diesem Kontext aber wohl doch eher als "Tail-Risk" angesehen worden. Entsprechend habe die Nachricht über das Ausscheiden der FDP aus den Gesprächen heute zum Handelsstart zu gewissen Belastungen für den DAX geführt. Die Analysten der NORD LB würden diese Reaktion für keinesfalls übertrieben halten. Die Marktteilnehmer würden die politischen Entwicklungen in Berlin nun genau im Auge behalten müssen. Je nach Nachrichtenlage sei ein weiterer - und vielleicht sogar deutlicherer - Druck auf die Kurse sicherlich denkbar.



Fazit: Die Aktienmärkte hätten Risiken zuletzt weitgehend ignoriert und vielleicht zu stark auf eine positive Entwicklung der Weltwirtschaft gesetzt. In den vergangenen Tagen sei allerdings schon erkennbar gewesen, dass bei den Anlegern eine höhere Risikoaversion aufzukommen schien. Nun müssten die Markteilnehmer sich noch intensiver mit politischen Risiken in Berlin beschäftigen. In diesem Umfeld würden sich die Analysten der NORD LB mit einer eher pessimistischen DAX-Prognose sehr wohl fühlen und den deutschen Leitindex in drei Monaten weiterhin bei lediglich 12.400 Punkten sehen. (20.11.2017/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen in Berlin müssen sich die Finanzmärkte zunächst an die nun aufkommenden erhöhten politischen Unsicherheiten gewöhnen, so die Analysten der NORD LB.Damit rücke beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten zumindest zum Handelsstart noch etwas stärker aus dem Fokus. Die bisherige Marktreaktion sei bisher aber eher moderat geblieben, die Kurse hätten sich zuletzt sogar zügig erholt.