Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Mittwoch riss der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein Abwärtsgap bei 11.992/11.928 Punkten, welches auch am gestrigen Feiertag Bestand hatte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Kurslücke nach unten belege die angeschlagene Verfassung der deutschen "blue chips". Schließlich rücke die beschriebene Kursschwäche die flachere Aufwärtstrendlinie seit Januar (akt. bei 11.904 Punkten) sowie die Nackenzone der zuletzt immer wieder angeführten Schulter-Kopf-Schulter-Formation (11.844 Punkte) ins Blickfeld. Ein Bruch dieser Bastion - gleichbedeutend mit dem Abschluss der diskutierten oberen Umkehr - würde dem DAX® die nächste Breitseite versetzen. Schließlich lasse sich das rechnerische Abschlagspotenzial aus einer abgeschlossenen Toppbildung auf rund 600 Zählern veranschlagen. Zwei weitere Belastungsfaktoren sollten Investoren aktuell mit ins Kalkül einbeziehen: Zum einen stehe der Point & Figure-Chart unmittelbar vor einem neuen Ausstiegssignal, zum anderen drohe beim Kursindex der deutschen Standardwerte auf Monatsbasis ein Ausstiegssignal in Form eines "bearish engulfing". Die Vorgaben würden heute eine schwächere DAX®-Eröffnung erwarten lassen, so dass die beschriebenen Schlüsselmarken gleich im "Feuer" stehen dürften. (31.05.2019/ac/a/m)



