Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die neuen Rekordstände an den US-Börsen verliehen auch dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) Rückenwind, berichten die Analysten der Helaba.



Das Tageshoch sei bei 13.454,13 Zählern markiert worden, schlussendlich sei der deutsche Leitindex bei 13.340,26 Zählern um 0,47% höher aus dem Handel gegangen. Für neue Zuversicht hätten die Nachrichten über weitere Corona-Impfstoffe sowie die Hoffnung auf ein US-Konjunkturpaket gesorgt. Optimistisch habe man sich am Markt auch mit Blick auf den Ausgang des EU-Gipfels gezeigt. Die Sorgen über die zuletzt weiter gestiegenen Corona-Neuinfektionszahlen und den in diesem Zusammenhang drohenden, neuerlichen Einschränkungen bis hin zu einem harten Lockdown, seien zumindest temporär ausgeblendet worden. Gleiches sei auch auf den Brexit zugetroffen. Das "Dinner for two" sollte noch vor dem anstehenden EU-Gipfel Fortschritte bringen, was aber nicht der Fall gewesen sei. Auch die zuletzt verstärkten Differenzen zwischen den USA und China hätten gestern keine Rolle gespielt.



Zweifelsohne stehe heute die Entscheidung der EZB im Fokus. Je nachdem wie die Entscheidung ausfalle, sollte mit größeren Kursausschlägen gerechnet werden. Zudem gelte es, den EU-Gipfel im Auge zu behalten. Auch die von der US-Regierung und 48 Bundesstaaten eingereichte Klage gegen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) sorge für Aufmerksamkeit. Techwerte hätten sich deswegen gestern bereits belastet gezeigt. Auf Widerstand treffe der DAX an den Marken von 13.460, 13.510, 13.560 und 13.610. Unterstützungen seien bei 13.330, 13.290 und 13.228 (21-Tagelinie) aus. (10.12.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >