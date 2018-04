Der DAX werde heute freundlich in den Handel starten, da vor allem die Wall Street nach dem hiesigen Börsenschloss weiter zugelegt habe. Auch die nachbörslich veröffentlichten Zahlen wie beispielsweise von AMD (+13,7%) und die wieder unterhalb der 3%-Marke notierende zehnjährige US-Rendite würden dazu beitragen. Auch hierzulande würden die Augen auf die Zahlen u.a. von Continental und Daimler gerichtet sein.



Charttechnik



Am Donnerstag habe der DAX an der Tageskerze eine sehr ausgeprägte Lunte ausgebildet. Das Tagestief sei zudem mit der Begrenzung eines Value-Bereiches sowie der 21- und 55-Tageslinien zusammengefallen. Gestern sei eine lange Aufwärtskerze und der Sprung über einen Tenkan Average (12.425), ein Retracement (12.443) sowie über eine Strukturmarke bei 12.482 Zählern gefolgt. Heute werde zunächst der 200-Tage-EMA (12.523) im Fokus stehen. Die Chancen, dass auch dieser überwunden werden koenne, seien kurzfristig gut, da zuletzt das Momentum und die Handelsumsätze bei steigenden Kursen zugenommen haben. Auf der anderen Seite sei ein Großteil von Indikatoren neutral zu werten. Entsprechend gelte es den weiteren Verlauf zu beobachten, um ein klareres Bild zu erhalten. Auf der Unterseite würden sich Supports bei 12.469 sowie in Form der zuletzt durchbrochenen Widerstände finden. (27.04.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX startete am Donnerstag schwächer in den Handel, so die Analysten der Helaba.Danach habe sich der Markt bis zur EZB-Sitzung und der anschließenden Presserunde kaum Nennenswert bewegt. Erst danach habe sich die Vola wieder erhöht, was jedoch wesentlich mit den besser als erwartet ausgefallenen US-Quartalsberichten im Zusammenhang zu sehen gewesen sei. Auch heute würden in den USA weitere Unternehmenszahlen veröffentlicht. U.a. werde dies bei Colgate-Palmolive (im Konsensus werde mit einem EPS in Höhe von 0,73 USD gerechnet, während die Flüsterschätzungen von 0,47 USD ausgehen würden), Exxon Mobil (1,12 vs. 1,30), Wisdomtree Investments (0,07 vs. 0,09), Chevron (1,48), Moody‘s Corporation ( ISIN US1667641005 WKN 852552 ) (1,80) und Weyerhaeuser (0,34) der Fall sein.