uch das charttechnische Bild der Märkte hierzulande und in den USA trübe sich zunehmend ein. Entsprechend erscheine es ratsam, relevante Unterstützungsmarken im Hinterkopf zu behalten. Dazu unten mehr. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werde heute ersten Indikationen zufolge mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Im weiteren Tagesverlauf gelte es, den US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag zu beachten.



Mehrfach sei an dieser Stelle auf den sich ausweitenden Spread zwischen der 55- und 100-Tagelinie (der 55er Average notiere unterhalb des längerfristigen Durchschnitts) hingewiesen worden. Zumal seit geraumer Zeit ein gültiges Negativ-Signal durch das Kreuzen der beiden Linien vorgelegen habe. Mittlerweile sei der DAX unter den 21-, 55-, 100-, 144-Tagedurschnitt abgerutscht. Dies im Kontext mit einer auf die vergangene Woche entfallene Zeitprojektion mache deutlich, dass der deutsche Aktienmarkt auf noch unruhigeres Fahrwasser zusteuere.



Auch ein Blick auf den Wochenchart unterstreiche diese Einschätzung. Auf dieser Zeitebene seien zuletzt ebenfalls bedeutende Supports unterschritten worden. Zu nennen seien die Fibonacci-Levels bei 12.302, 12.232, die 144-Wochenlinie (12.207), ein Retracement (12.169), der 100-und 21-Wochen-Durchschnitt (12.147/12.128). Damit würden die Projektionen bei 11.938 (144er-Tenkan) und 11.825 in den Fokus rücken, bevor die Begrenzung der Ichimoku-Wolke (11.741) und der 55-Wochendurchschnitt relevant würden. Sollte der laufende Abwärtsimpuls expandieren, würde zudem eine negative Fortsetzungsformation entstehen, deren rechnerisches Kursziel die genannten Marken noch unterbiete. Auf der Oberseite bleibe der Spielraum begrenzt. (04.10.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt macht sich Verunsicherung breit, so die Analysten der Helaba.Ursachen dafür gebe es mehrfach. Zu nennen seien der Handelsstreit zwischen den USA und China, der Brexit (Boris Johnson: "Lasst uns den Brexit durchziehen"), die Situation in Hongkong, das Bestreben eines Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump, ein neuerlicher Raketentest durch Nordkorea, die zunehmende Zahl von Gewinnwarnungen seitens der Unternehmen und zuletzt enttäuschende Konjunkturdaten. Neben dem ISM-Industrieindex habe auch der Service-Index deutlich nachgegeben. Darüber hinaus scheine es, als würden zunehmend auch saisonale Effekte eine Rolle spielen. Folglich überrasche es nicht, dass die Risikoaversion, gemessen auf Basis des VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9), zuletzt von 17,23 deutlich auf 20,84 zugelegt habe. In den kommenden Tagen werde sich zeigen, ob der Ausbruch auf der Oberseite von Dauer sei und dadurch ein "Reversal Pattern" in Form eines "Rounding Bottom" komplettiert werde. In diesem Fall müsste mit einem weiteren Anstieg des Angstbarometers gerechnet werden.