Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bereits in den letzten Ausgaben des "Daily Tradings" haben wir die zuletzt beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ausgeprägten Innenstäbe thematisiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zum Ende der vergangenen Woche sei ein weiterer Handelstag hinzugekommen, der innerhalb der Schwankungsbreite vom 31. Januar verblieben sei. In der Konsequenz stehe das äquivalente Kursmuster auch auf Wochenbasis zu Buche. Die beschriebenen "inside candles" würden einerseits die gegenwärtige Richtungslosigkeit dokumentieren. Andererseits wirke offensichtlich der unterstützende Charakter der zuletzt mehrfach genannten Haltemarken in Form der 38-Tage-Linie (akt. bei 11.553 Punkten) sowie der Bastion bei rund 11.400 Punkten. Hier bilde das Hoch vom November 2015 bei 11.431 Punkten im Zusammenspiel mit dem Tief von Mitte Januar bei 11.425 Punkten sowie den Tiefpunkten von Ende 2016 bei gut 11.400 Punkten einen extrem wichtigen Auffangbereich. Während Anleger auf der Unterseite bestehende Engagements auf dieser Basis absichern sollten, sei auf der Oberseite ein Anstieg über die Marke von 11.700 Punkten notwendig, um die o. g. Orientierungslosigkeit in ein neues Aufwärtsmomentum umzumünzen. (06.02.2017/ac/a/m)