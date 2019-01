Ausblick: Derzeit würden kurzfristige Bärenattacken von der Käuferseite abgefangen. Das gestiegene Kaufinteresse könnte in den nächsten Tagen zu weiter steigenden Kursen führen.



Die Long-Szenarien: Etabliere sich der DAX weiter über dem Widerstand bei 10.585 Punkten, wäre eine Aufwärtsbewegung bis 10.686 Punkte möglich. Hier liege die Unterseite eines Abwärtsgaps von Ende Dezember. Entsprechend könnte ein Anstieg über diese Hürde zu weiteren Zugewinnen bis 10.762 und 10.850 Punkte führen. Darüber rücke bereits die 11.009 Punkte-Marke ins Visier der Bullen.



Die Short-Szenarien: Sollte der Index dagegen an der Widerstandsmarke bei 10.585 Punkten scheitern, wäre zunächst mit einem weiteren Test der Unterstützung bei 10.400 Punkten zu rechnen. Dort könnte es zu einer erneuten Erholungsbewegung kommen. Ein Bruch der Marke hätte dagegen eine Abwärtswelle bis an das Tief bei 10.279 Punkten und darunter bereits bis an die Unterstützung bei 10.175 Punkten zur Folge. Dort wäre abermals eine Bodenbildung möglich. (03.01.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen war der DAX im Rahmen seines übergeordneten Abwärtstrends bis an den Bereich der markanten, mittelfristigen Unterstützung bei 10.550 Punkte eingebrochen, ehe dort Mitte Dezember des vergangenen Jahres eine Gegenbewegung bis an die 11.000 Punkte-Marke führte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Auf diesem Niveau sei der Anstieg abgeebbt und der Index sei ein weiteres Mal an die 10.550 Punkte-Marke eingebrochen, die Ende Dezember ebenfalls unterschritten worden sei. Es sei ein Kursrutsch bis 10.279 Punkte gefolgt. An dieser Stelle seien die Bullen jedoch wieder in den Wert zurückgekommen und hätten ihn über die 10.400 Punkte-Marke und an die kurzfristige Barriere bei 10.585 Punkten angetrieben. Zuletzt habe der Index unterhalb der Marke seitwärts tendiert, ehe er sie gestern durchbrochen habe.