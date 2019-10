Ausblick: Kurzfristig sei der Index deutlich überkauft gewesen, auch hätten die US-Indices Erholungstendenzen gezeigt. Die technische Gegenbewegung komme folglich alles andere als überraschend und besitze in der neuen Handelswoche auch noch Potenzial.



Die Long-Szenarien: Da die US-Indices im späten Freitagshandel ihr Erholung weiter fortgesetzt hätten, dürfte auch der DAX am Montag weitere Aufschläge aufweisen. Als nächster charttechnischer Widerstand fungiere die Marke von 12.050 Punkten. Sollte der Index diese Hürde überspringen, wäre die Abrisskante bei 12.142 Punkten das nächste Kursziel. Da dort auch der EMA50 verlaufe, gewinne diese Marke an Aussagekraft. Dort könnte die Erholung folglich enden und im Anschluss die Verkäufer die nächste Aufwärtswelle einleiten. Zeige sich der DAX dagegen selbst nach einem ersten Abpraller an der 12.142-Punkte-Marke robust, wäre im weiteren Wochenverlauf ein Erreichen des Widerstands bei 12.254 Punkten denkbar. Nur knapp darüber hätte der Index bei 12.264 Punkten ein Gap im Chart zu schließen. Insofern werde die Luft für die Käufer bei 12.250 Punkten im Index erheblich dünner.



Die Short-Szenarien: Für die Verkäufer werde es nun wichtig sein, möglichst zügig weitere Tiefs im Index folgen zu lassen. Dabei liege die wichtigste Supportzone für die kommenden Tage zwischen 11.870 und 11.850 Punkten. Gebe der DAX diesen Kursbereich auf, dürfte sich die Abwärtsbewegung noch einmal verschärfen, wobei in diesem Fall die Unterstützung bei 11.690 Punkten wieder in den Fokus rücken könnte. Ein Extremziel für die laufende Abwärtsbewegung lasse sich am Ausgangspunkt der Erholung seit August bei 11.551 Punkten nennen. Spätestens von diesem Niveau aus seien starke Erholungen zu erwarten. (07.10.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX fiel nach dem Feiertag am Freitag zunächst weiter zurück, stoppte den Abverkauf aber knapp oberhalb der wichtigen Unterstützung bei 11.870 Punkten und zog in der Folge deutlich an, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe der Index den EMA200 bei 11.991 Punkten wie auch die Horizontale bei 11.993 Punkten wieder zurückerobert und über der 12.000-Punkte-Marke geschlossen.