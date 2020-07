Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zumindest die kurzfristig leicht negative Tageskerze vom Montag trog nicht, denn am gestrigen Dienstag kam es beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu einem Minus von 0,9 Prozent auf Schlusskursbasis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Und doch habe auch dieser Tag wieder etwas Positives zu bieten, denn es habe sich ein lupenreiner, so genannter Hammer als Tageskerze gebildet, eigentlich ein astreines kurzfristiges Kaufsignal also. Das nicht zu unterschätzende Manko hierbei allerdings: Von einer vorangegangenen starken Abwärtsbewegung könne keine Rede sein, so dass die positive Wirkung auf den Index überschaubar bleiben sollte. Das Hammer-Tief bei 12.525 Punkten dürfte jedenfalls als gute Unterstützung fungieren. Wesentlich bedeutsamer sei die an dieser Stelle wiederholt beschworene, seit Mitte März gültige Aufwärtstrendlinie, welche heute leicht oberhalb der 12.400er-Marke verlaufen werde. Solange dieser Trend intakt bleibe, sei der Angriff auf das Vier-Monats-Hoch bei 12.913 Punkten eine realistische Option. Komme es zum Trendbruch, dürften die wichtigen Gleitenden Durchschnitte der letzten 38 und 200 Börsentage getestet werden. Erstere steige bei knapp 12.000 Zähler noch recht stark an und nähere sich damit der bei 12.160 Punkten verlaufenden 200-Tage-Linie. (08.07.2020/ac/a/m)

