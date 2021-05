Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentiert sich in letzter Zeit relativ schwankungsanfällig, wenngleich konstatiert werden kann, dass Rücksetzer - auch wenn diese deutlicher ausgefallen sind - schnell wieder wettgemacht wurden, so die Analysten der Helaba.



Bemerkenswert in diesem Zusammenhang sei, dass die vielbeachtete 55-Tagelinie einem Test standgehalten habe. Weiterhin werde der Aktienmarkt von zwei wesentlichen Faktoren beeinflusst. Auf der einen Seite stünden noch immer liquide Mittel zur Verfügung, welche an den Aktienmarkt fließen würden. Auf der anderen Seite seien die Inflationssorgen angesichts der vielerorts steigenden Preise größer geworden. Sollte es in der Folge zu schnell steigenden Zinsen kommen, würden die Aktienmärkte vor große Herausforderungen gestellt, zumal die Bewertungsniveaus als ambitioniert zu beschreiben seien und entsprechend bereits sehr viel positive Erwartung eingepreist worden sei. Saisonale Aspekte, der Mai zähle statistisch zu den schwächsten Börsenmonaten, würden sich bisher kaum bemerkbar machen. Andererseits stehe die Frage im Raum, von welcher Seite neue Impulse kommen könnten, um den DAX nochmals zu befeuern und in weitere Höhen zu katapultieren.



Während der DAX auf Wochenbasis eine positiv zu wertende Kerze in Form eines "Hammer" ausgebildet habe, sei das technische Bild auf Tagesbasis etwas schwieriger einzuordnen. Zwar sei es dem Index nach dem erfolgreichen Test der 55-Tagelinie gelungen auch die 21-Tagelinie zu überwinden, allerdings sei einschränkend festzuhalten, dass die Aufwärtsreaktion von unterdurchschnittlichen Handelsumsätzen und geringem Momentum begleitet worden sei. Hinzu komme, dass die Trendintensität - der ADX notiere bei rund 21 - angesichts des erreichten Kursniveaus zu gering ausfalle. Unterstützungen für den DAX seien bei 15.374, 15.239 und 15.114 Zählern zu finden. Auf der Oberseite würden die Marken bei 15.501/08, 15.556 und 15.674 als Widerstand wirken. (18.05.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >