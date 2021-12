Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) scheiterte Freitag am ersten Widerstandsbereich 15.397/15.413 und schloss dann die Kurslücke bei 15.100, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



DAX-Vorbörsenstand ca. 15.310. Das seien 140 Punkte mehr als zum Wochenschluss. 1) Oberhalb von 15.230/15.225 bestünden heute Anstiegschancen, die in einer Flaggenverbreiterung nochmals 15.510/15.550 erreichen könnten im Laufe der nächsten Tage. Erste Widerstandszone des Tages wäre abermals 15.410/15.425, wie schon am Freitag, bedingt durch die Wolke und den heute wiederum leicht erhöhten SMA200 des Tageskerzencharts. 2) Eine Unterstützungszone stelle der Bereich zwischen 15.231/15.225, zusammengesetzt aus PP und EMA200 des Tageskerzencharts dar. (06.12.2021/ac/a/m)



