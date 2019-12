Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte zum Wochenschluss keine nennenswerten Impulse aus konjunkturellen Datenveröffentlichungen oder sonstigen Nachrichten ziehen, berichten die Analysten der Helaba.



Am Ende des Tages sei der Index mit einem Abschlag von 0,1% bei 13.211 Punkten aus dem Handel gegangen. Es scheine, als hätten viele Marktteilnehmer ihre Bücher bereits geschlossen.



Seit November pendle der deutsche Leitindex auf dem erhöhten Niveau von 13.200 Punkten. Das Jahreshoch sei bei 13.425 Zählern erst in der letzten Woche markiert worden, seitdem habe der Index aber wieder korrigiert. Technische Indikatoren im Tageschart würden darüber hinaus wenig Zuversicht aufkommen lassen, dass sich an der Seitwärtsphase schnell etwas ändere. Der ADX sinke und liege unterhalb von 20 Punkten. Auch die per saldo seitwärts verlaufende 21-Tagelinie signalisiere dies. Stochastic und RSI befänden sich in neutralen Zonen und der MACD pendle um seine Signallinie. Mit Blick auf den Wochenchart werde das Bild zwar etwas freundlicher, durchweg grünes Licht herrsche aber nicht. Der MACD steige oberhalb seiner Signallinie und der Anfang des Jahres begonnene Aufwärtsimpuls scheine intakt. Auch in dieser Betrachtung sei der ADX aber schwach und die Stochastic sinke im überkauften Bereich unter seine Signallinie. Alles in allem sei wohl nach einer Verschnaufpause zunächst auf neue Impulse zu warten. Ob sich diese im gewöhnlich "dünnen" Feiertagshandel nachhaltig einstellen würden, sei fraglich. (20.12.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >