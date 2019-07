Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schloss gestern exakt an der vermeintlich wichtigen Horizontalen, die bei 12.436 durch das markante Hoch vom 3. Mai gebildet wird. Das ist somit ein Patt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Immerhin sei an anderer Stelle ein Fortschritt passiert. Der DAX habe den Aufwärtstrend vom Junitief verlassen. Dieser Vorgang stemple ihn vorerst auf den Status "Korrektur". Dabei könnten unterseitig 12.190 und 12.000 erreicht werden. Da die Vola, gemessen in VDAX NEW weiterhin extrem tief oszilliere (13,59%), seien die genannten DAX-Korrekturziele der Unterseite aber nur schwer zu erreichen und der Weg dorthin könnte wegen dieser historisch niedrigen "Vola" aus x-beliebigen Lagen auch abgebrochen werden. (10.07.2019/ac/a/m)

