Ausblick: Der DAX befinde sich weiterhin in einer langen Seitwärtsphase, sei mit dem jüngsten Kursrückgang seit dem 02. Januar allerdings deutlich angeschlagen.



Die Short-Szenarien: Der DAX komme in einer Gegenbewegung nicht mehr über den Widerstand bei 13.250 Punkten hinaus und drehe in der Folge wieder nach unten ab. Dabei dürfte in der nächsten Abwärtswelle auch der 50er EMA bei aktuell 13.067 Punkten nachhaltig nach unten durchbrochen werden. Der 50er EMA entscheide über die kurzfristige Richtung im DAX. Bei Notierungen unter dem 50er EMA dürfte dann in der Folge auch die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten zügig fallen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne den 50er EMA nachhaltig verteidigen und in der Folge wieder Kurs auf den Widerstand bei 13.250 Punkten nehmen. Gelinge hier ein Durchbruch nach oben, dürften erneut die Widerstandsbereiche bei 13.300/13.350 Punkten sowie bei 13.400/13.450 Punkten angelaufen werden. (07.01.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich seit Anfang November in einer ausgedehnten Seitwärtsphase, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese Seitwärtsphase werde auf der Oberseite durch die Widerstandsbereiche bei 13.300/13.350 und 13.400/13.450 Punkten sowie auf der Unterseite bei 13.000/13.050 Punkten begrenzt. Mit den Verlaufshochs vom 16. Dezember und vom 02. Januar bei 13.425 Punkten habe der DAX ein Doppeltopp ausgebildet und sei im weiteren Verlauf deutlich abgesackt. Das bisherige Verlaufstief sei am Vortag bei 12.948 Punkten markiert worden. Hintergrund des jüngsten Kurseinbruchs sei die massive Eskalation im Iran-Konflikt gewesen, der den DAX auch weiterhin belasten dürfte. Aktuell befinde sich der DAX in einer Erholung und habe sich deutlich vom Vortagestief absetzen können. Die wichtige 50er EMA-Linie habe verteidigt werden können.