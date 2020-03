Betrachte man sich die monatliche Gewinn- und Verlustentwicklung des DAX näher an, zeige sich, dass einzig im Verlauf der Dotcom-Blase ein ähnlich hoher Monatsverlust stattgefunden habe. Selbst in der Finanzkrise oder nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center sei es nicht zu solchen Verlusten gekommen.



Wichtig für alle Anleger sei auch die zeitliche Komponente. Diese habe auch bei vorherigen Krisen unterschiedlichste Ausprägungen gehabt. Während der Dotcom-Blase sei es für den deutschen Leitindex rund drei Jahre nach unten gegangen. Bis neue Hochs erreicht worden seien habe es nach diesem Crash über sieben Jahre gedauert. Dagegen habe sich nach der Finanzkrise eine V-Form ausgeprägt, die zu schnellen Gewinnen bei den Investoren geführt habe.



Die ersten großen Ökonomen würden jetzt schon erste Prognosen für die Märkte wagen. Aus rein technischer Sicht sei aber aktuell noch alles offen. Auch wenn die Zeit für eine Erholungbewegung reif sei, könnte es bei den aktuell volatilen Märkten vorerst zu einem weiteren Abverkauf kommen. (18.03.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aktuell erleben wir an den Börsen ein historisches Ereignis: Nie zuvor ist der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in solch kurzer Zeit so drastisch eingebrochen, so Stefan Sommer vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Ein Vergleich zu vorherigen Krisen lasse sich fundamental dabei nur schwer ziehen, da die Hintergründe immer andere gewesen seien. Aber auch aus technischer Sicht sei das Bild nahezu einzigartig.