Paris (www.aktiencheck.de) - Die BIG BÄNKER kommen ab heute so langsam aus Ihrem Urlaub zurück, der am Abend des 20.12. begann, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei weiterhin in der Neutralitätszone 12.900/13.400 gefangen, in der er sich schon seit Anfang November aufhalte.



Der FDAX sei nachts im Minus gestartet. Das Nachttief sei bereits bei 13.070 festgestellt worden. Somit starte auch der DAX im Minus, ca. 100 Punkte tiefer. Alle FDAX-Stundenkerzenchartparameter (EMA200, IKH, ST, Wolke) seien bärisch. Das färbe ab 9 Uhr auch auf den DAX ab. DAX-Anstiegsversuche dürften es daher nicht leicht haben, über 13.156/13.225 bzw. über 13.275 hinauszukommen. Immerhin könne die obere "Wolkenkante" des DAX-Tageskerzencharts bei 13.100 dem DAX wahrscheinlich noch Halt bieten. Im Tageskerzenchart steche der "IKH" als neuer Widerstand bei 13.156 ins Auge, wobei dies erst per Tagesschlusskurs entschieden werde. Zuletzt habe der DAX per Tagesschluss noch darüber geendet. (06.01.2020/ac/a/m)



