Auch in dieser Woche stünden weitere Datenveröffentlichungen auf der Agenda. Unter anderem würden die Bücher von der Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF), SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF), Daimler (endgültig), Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF), Amadeus FiRe (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD), ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV), und der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) geöffnet.



In den USA werde dies beispielsweise bei IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM), Coca Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO), Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), Verizon (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) und Amex (ISIN: US0258161092, WKN: 850226) der Fall sein. Darüber hinaus gelte es zu beobachten, wie sich das Verhältnis zwischen den USA und Russland weiterentwickle. Auch die Truppenbewegungen entlang der russisch-ukrainischen Grenze würden Gefahrenpotenzial bergen.



Grundsätzlich gelte die Regel "The trend is your friend". Dennoch lohne es sich, nach Faktoren Ausschau zu halten, welche Aufschluss über nicht idealtypische Verläufe liefern würden. Auch die Marktstruktur sei von großer Bedeutung. Beim DAX habe am Freitag ein großer Preis- und Zeitzyklus geendet, so dass auf dieser Basis richtungweisende Tage/Wochen bevorstehen könnten. Auch ein Blick auf die US-Börsen verdeutliche dies. Dort befänden sich die Indices in einer Konstellation, welche seit der Finanzkrise lediglich zweimal in ähnlicher Form aufgetreten habe. Die Bewertungsniveaus seien relativ hoch und auch das Sellside-Sentiment beginne euphorisch zu werden, um nur einige Punkte zu nennen. (19.04.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gelang es am Freitag, die umkämpfte 15.300er Marke hinter sich zu lassen und bei 15.473,83 ein neues Rekordhoch zu markieren, so die Analysten der Helaba.Ein zuletzt positiver Verlauf an der Wall Street sowie relativ überzeugend ausgefallene Unternehmensberichte hätten ihren Teil dazu beigetragen. Hierzulande hätten HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) besser als erwartet abgeschnitten. Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) hätten die Markterwartungen im ersten Quartal deutlich übertreffen können. Angesichts eines starken China-Geschäfts habe der operative Gewinn bei 5,8 Mrd. EUR gelegen. Die Schätzungen seien von rund 4 Mrd. EUR ausgegangen.