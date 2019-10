Die heutige positive Stimmung habe den Index über das Niveau der lokalen Höchststande von Juli und August 2018 gedrückt. Das für Bullen am nächsten liegende Niveau sei von Mai bis Juni 2018 durch ein Double-Top-Muster gekennzeichnet (13.160 Punkte). Händler sollten bedenken, dass die heutige EZB-Sitzung wahrscheinlich keine Auswirkungen auf den Index haben sollte, jedoch könnte es zu kurzfristigen Preisschwankungen während der Konferenz kommen (Beginn um 14.30 Uhr). Sollte die Stimmung kippen, könnte der DAX versuchen, die 12.825-Punkte-Marke als Unterstützung zu testen.



Daimler sei zu Beginn der Sitzung am Donnerstag unter den DAX-Spitzenreitern zu finden. Der Autobauer habe vor Beginn der Sitzung seinen Ergebnisbericht für das dritte Quartal veröffentlicht, der recht solide gewesen sei. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 7,7% auf 43,3 Mrd. EUR gestiegen, während der Nettogewinn im Jahresvergleich um 3% auf 1,813 Mrd. EUR gestiegen sei. Der Absatz von Pkw und Nutzfahrzeugen sei gegenüber dem Vorjahr um 6% auf 839.300 EUR gestiegen. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung hätten sich im dritten Quartal 2019 auf 2,5 Mrd. EUR nach 2,4 Mrd. EUR im Vorjahr belaufen.



BASF sei ein weiteres DAX-Mitglied, das heute höher notiere. Der Grund dafür sei der gleiche wie bei Daimler: Ein solider Ergebnisbericht für das dritte Quartal. Das Chemieunternehmen habe einen Umsatz von 15,23 Mrd. EUR erzielt und damit über den Erwartungen von 14,9 Mrd. EUR gelegen. Das bereinigte EBIT für das dritte Quartal habe sich auf 1,12 Mrd. EUR belaufen, während der Markt 1,06 Mrd. EUR erwartet habe. Das Unternehmen habe gesagt, dass der anhaltende chinesisch-amerikanische Handelskrieg eine Verschlechterung seiner Aussichten zur Folge habe. Der jüngste Kauf einer landwirtschaftlichen Einheit von Bayer habe jedoch dazu beigetragen, diese Schwäche im Zeitraum von Juli bis September auszugleichen.



Unter den DAX-Verlieren des Tages befinde sich Deutsche Telekom. Das Telekommunikationsunternehmen notiere nach einer Herabstufung durch die CitiBank im Minus. Die Empfehlung für die Aktie sei auf "neutral" gesenkt und das Kursziel auf 17,50 EUR festgelegt. (24.10.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handel in Europa begann am Donnerstag in guter Stimmung, sodass die meisten Hauptindices höher eröffneten, so die Experten von XTB.Die Kurse seien nach der Veröffentlichung der über den Schätzungen liegenden französischen Einkaufsmanagerindices gestiegen. Aktien aus Großbritannien und den Niederlanden würden am meisten zulegen, während der polnische WIG 20 der einzige europäische Index sei, der noch in der Nähe des gestrigen Schlusskurses gehandelt werde. DAX habe zu Beginn der europäischen Sitzung einen Sprung nach oben gemacht. Besser als erwartete EMIs aus Frankreich seien wohl einer der Gründe für diesen Sprung gewesen. Der deutsche Leitindex sei auf den höchsten Stand seit Mitte Juni 2018 geklettert, habe sich jedoch von dort zurückgezogen, als die deutschen EMIs veröffentlicht worden seien, die leicht unter den Erwartungen gelegen hätten. Dennoch sei die Aufwärtsdynamik solide und der Index durchbreche weiterhin die nachfolgenden Widerstandsniveaus.