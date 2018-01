Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einer Handelsspanne von lediglich 60 Punkten startete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in die neue Handelswoche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Trotz dieser Schwankungsarmut würden sie an den positiven Implikationen des Ausbruchs vom vergangenen Freitag festhalten, zumal der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) auch gestern ein neues Allzeithoch (2.833 Punkte) habe verbuchen können. In diesem Umfeld würden sie für den deutschen Aktienmarkt perspektivisch neue Rekordstände oberhalb der Marke von 13.526 Punkten erwarten. Rückenwind würden aktuell das "bullish engulfing" im Wochenchart sowie das neue Investmentkaufsignal auf Point & Figure-Basis liefern. Im "uncharted territory" jenseits des bisherigen Allzeithochs ergebe sich aus der 138,2%-Fibonacci-Projektion der Korrektur von Anfang November bis zum ersten Handelstag 2018 das nächste Anlaufziel bei 13.824 Punkten. Auf der Unterseite definiere das Dezemberhoch (13.339 Punkte) eine erste Unterstützung. Charttechnisch noch wesentlich bedeutender sei aber zweifelsfrei die Aufwärtskurslücke vom 4. Januar (untere Gapkante bei 13.024 Punkten), die in Zukunft nicht mehr unterschritten werden sollte. (23.01.2018/ac/a/m)