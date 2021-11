Ausblick: Seit dem neuen Rekordhoch scheine dem DAX das Aufwärtsmomentum etwas abhandengekommen zu sein. Die Bullen müssten jetzt weiter Strecke machen und neue Hochs erklimmen, um nicht Gefahr zu laufen, das aktuelle Niveau nach unten verlassen zu müssen.



Die Long-Szenarien: Für einen solchen Kurssprung sollte der Index vor allem über das kurzfristige Kursziel bei 16.170 Punkten ausbrechen. In diesem Fall käme es zu einem Anstieg bis 16.230 und 16.280 Punkte. Dort könnte dann eine Pullbackphase an das alte Rekordhoch vom August beginnen. Steige der DAX zu einem späteren Zeitpunkt auch über die 16.300 Punkte-Marke, könnte die Rally bereits bis 16.450 und 16.600 Punkte führen.



Die Short-Szenarien: Ein Rückfall unter 16.030 Punkte wäre aktuell kein Problem und dürfte bei 16.000 Punkten wieder auf Käufer treffen. Sollte der Index allerdings unter 15.985 Punkte fallen, wäre bis 15.781 Punkte keine solide Unterstützung mehr auszumachen und entsprechend ein deutlicher Abverkauf zu erwarten. Darunter seien sogar schon Verluste bis 15.501 Punkte denkbar. (15.11.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag erreichte der DAX ein weiteres Allzeithoch, dieses Mal bei 16.122 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zuvor habe der Index Anfang Oktober kurz vor der Unterstützung bei 14.804 Punkten einen dynamischen Konter gestartet, in dessen Verlauf die Hürden bei 15.501 und 15.700 Punkten zurückerobert worden seien. Mit dem Ausbruch über das bisherige Rekordhoch bei 16.030 Punkten sei am 04. November zudem charttechnisches Neuland beschritten worden, das jetzt aber auch verteidigt werden müsse.