Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte gestern erneut neue Jahreshochs, kam dann aber genau an der gemeinten Stelle abermals nicht weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Anstieg zeige sich in Tippelschritten.



Die Vorbörse zeige sich mit 15.676 nahezu unverändert zum XETRA-Schlusskurs 15.677. Der DAX befinde sich über 15.477 im Aufwärtstrend. Über 15.477 seien alle DAX-Prognosepfeile "Blau", also favorisiert zu halten, solle heißen, der DAX könne aus allen Lagen neue Wochenhochs ausbilden. Im Falle von DAX-Kursanstiegen lege die BNP Paribas per Chartauswertung die DAX-Ziele bei 15.762 (obere Kanalbegrenzung) sowie bei 15.868 (FDAX R3) und 15.941 (große 161% Extension) fest. Der DAX weise am Morgen Unterstützungen bei 15.669/15.654 (FDAX Kijun/h1 und FDAX Wolke/h1) sowie im Tagesverlauf bei DAX 15.614/15.605 und DAX 15.545 auf. (08.06.2021/ac/a/m)



