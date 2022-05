Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Verunsicherung dominierte zuletzt, denn die schnellere Gangart der Notenbanken zur Inflationsbekämpfung trübt die wirtschaftlichen Aussichten in der Zukunft, so die Analysten der Helaba.Zudem tobt der Krieg in der Ukraine weiter und in China erscheinen die kurzfristigen Perspektiven zuletzt holpriger, berichten die Analysten der Helaba. Angesichts dieser Gemengelage sei der DAX nicht vom Fleck gekommen und sei bis zuletzt in der Nähe der Marke von 14.000 Punkten gehandelt worden. Die kleiner werdenden Bewegungsamplituden der letzten Tage würden aber auf einen bevorstehenden Richtungsimpuls hindeuten, der im negativen Fall zu einer beschleunigten Bewegung in Richtung 13.400 führen könnte, im positiven mit Überschreiten der 21- und 55-Tagelinien aber Potenzial bis 14.600 oder mehr erzeugen würde. Die Indikationen für den Handelsauftakt würden letzteres nahelegen, denn die Vorgaben aus den USA und Asien seien von reduzierten Zinsängsten geprägt und entsprechend freundlich. (05.05.2022/ac/a/m)