Wirecard notiere am Donnerstagmorgen deutlich höher. Die Outperformance des Zahlungsdienstleisters könnte auf eine "Kaufempfehlung" der Société Générale zurückgeführt werden. Die Bank habe das Kursziel auf 271 EUR gesetzt, was einer Steigerung von 85% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs entspreche.



Henkel (ISIN DE0006048432 / WKN 604843) verliere wiederum an Wert, nachdem der US-amerikanische Klebstoffhersteller H.B. Fuller einen pessimistischen Ergebnisbericht veröffentlicht habe. Das US-Unternehmen habe Umsatz- und Gewinnschätzungen verfehlt und beschlossen, die Prognose für das Gesamtjahr zu senken, was die Stimmung für den gesamten Sektor verschlechtert habe.



Ein Konsortium bestehend aus Siemens und dem chinesischen Kraftwerksausrüster Harbin Electric habe einen Auftrag im Wert von 425 Mio. USD für den Bau eines 900-MW-Kraftwerks im Süden Pakistans erhalten. Siemens sei Dienstagmorgen unter den DAX-Outperformern zu finden.



Airbus habe den heutigen Handel tiefer begonnen. Der europäische Flugzeughersteller habe unter Druck gestanden, nachdem die französische Nachrichtenagentur "Agence France-Presse" berichtet habe, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr Opfer von vier großen Cyberangriffen geworden sei. (26.09.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten Aktienindices aus Europa starteten am Donnerstag mit einem Rückgang, konnten diese jedoch schnell wieder ausgleichen, so die Experten von XTB.Aktien aus der Schweiz, den Niederlanden und Schweden hätten sich besser als die meisten anderen entwickelt, während Aktien aus Russland, Spanien und Österreich hinter den breiten Zuwächsen zurückgeblieben seien. Technologie- und Industrieunternehmen seien nach der ersten Handelsstunde die größten Outperformer. DAX sei den gestrigen Rückgang leicht oberhalb der unteren Grenze der Overbalance-Struktur umgekehrt. Die positive Reaktion auf diese Hürde deute darauf hin, dass die Bullen wieder die Kontrolle übernehmen könnten. Wenn die Aufwärtsbewegung anhalte, sollten die 12.305 Punkte beobachtet werden - dieser Bereich habe die Abwärtsbewegung zwischen dem 12. und 24. September stoppen können. Außerdem sei zu beachten, dass dort der 33er EMA liege. In der Theorie könnte ein Abpraller an der unteren Grenze der Overbalance-Struktur den Kurs bis zur oberen Grenze bei 12.495 Punkte bringen. Die Widerstandszone oberhalb der 12.420 Punkte-Marke könnte sich jedoch als kurzfristiges Hindernis erweisen.