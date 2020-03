Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Von den 160 Werten aus DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) und SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) weisen gerade noch 2,5% gemessen am Momentum eine Haussephase auf, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



4,4% würden oberhalb ihres Durchschnitts der letzten 200 Tage notieren und nur noch historisch niedrige 0,6% würden über eine Relative Stärke von größer als 1 verfügen. Das seien absolut "ausgebombte" Werte, die ihresgleichen suchen würden. Das identische Bild zeige sich für die europäischen "blue chips" sowie die Titel des S&P 500 (ISIN: US78378X1072. WKN: A0AET0). Wenn die Nacht am schwärzesten sei, dann sei bekanntermaßen der Tag nicht mehr weit. Die Marktbreite erwecke genau diesen Eindruck. Wie extrem die charttechnische Ausgangslage geworden sei, untermauere ein weiterer Maßstab. So notiere der DAX inzwischen 30% unterhalb seiner 200-Tage-Linie (akt. bei 12.553 Punkten). Dieser historisch große Abstand zur meistbeachteten Glättungslinie sei in der Vergangenheit nur in der Finanzmarktkrise und nach dem Platzen der Technologieblase zu Beginn des Jahrtausends erreicht worden. Wenngleich der DAX heute wieder schwächer in den Tag starten dürfte, sei die massive Haltezone aus dem Tief vom Oktober 2014 bei 8.355 Punkten, den alten Ausbruchsmarken von 2007 und 2000 bei 8.152/8.136 Punkten sowie der 200-Monats-Linie (akt. bei 8.016 Punkten) prädestiniert, um einen Erholungsversuch einzuleiten. (18.03.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >