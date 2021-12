Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aktuell arbeiten wir am Jahresausblick 2022, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Grund genug zurückzuschauen und die letztjährigen Prognosen kritisch zu überprüfen. Ein abgekühltes Sentiment sei im Anschluss die Basis, um die nach wie vor überzeugende Marktbreite in neue Allzeithochs an den Aktienmärkten umzumünzen. Beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) diene die Marke von 13.500 Punkten als entscheidender Katalysator. Bis zur Jahresmitte könnten die deutschen Standardwerte durchaus Notierungen von rund 15.500 Punkten erreichen. Unter saisonalen Gesichtspunkten sei dann aber vor allem das 3. Quartal korrekturanfällig. Ein möglicher Rückschlag falle zwar vermutlich nicht so dramatisch wie im Februar/März 2020 aus, sondern erinnere vielleicht eher an Q4/2018. Dennoch könnte der Hochsommer einen Wendepunkt markieren. Die "Lackschuh"-Periode seit März 2020 drohe dann schnell in "Barfüßigkeit" umzuschlagen, so dass im 3. Quartal eher "all terrain"-taugliches Schuhwerk gefragt sein sollte. Diese Prognosetreffer seien den Analysten Ansporn und Anspruch zugleich! (07.12.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >