Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenende konnten die deutschen Standardwerte erneut deutlich zulegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dank dieser Entwicklung habe der DAX-Kursindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) - also ohne Berücksichtigung der Dividenden - sein Startniveau von Beginn des 4. Quartals wieder überschritten. Der "dip" der ersten Handelstage des Monats sei also wieder ausgemerzt. Damit rücke bereits wieder die charttechnische Schlüsselzone bei rund 5.600 Punkten in den Fokus. Auf diesem Niveau würden die Hochs der letzten Monate zusammen der Nackenlinie der alten S-K-S-Formation aus dem vergangenen Jahr, der 38-Monats-Linie (akt. bei 5.633 Punkten) sowie einem FibonacciLevel (5.644 Punkte) ein echtes Barrierenbündel bilden. Gelinge dem DAX-Kursindex der Befreiungsschlag, würden sich die weiteren Aussichten der deutschen "blue chips" spürbar und nachhaltig verbessern. Im ersten Schritt würden dann die Hochs bei 6.100 Punkten das nächste Anlaufziel definieren. Und schließlich seien da noch das Hoch vom April 2015 (6.340 Punkte) bzw. das bisherige Allzeithoch vom Januar 2018 (6.444 Punkte). Möglicherweise generiere der trendfolgende MACD gerade ein neues Einstiegssignal, was dem Aktienbarometer Rückenwind in Sachen "Sprung über die o. g. Schlüsselhürden" verleihen sollte. (14.10.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >