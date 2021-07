Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete unter großen Schwankungen in den neuen Monat und damit auch ins zweite Halbjahr, so die Analysten der Helaba.



Die Bilanz des ersten Halbjahres mit einem Zugewinn des DAX von mehr als 13% könne sich durchaus sehen lassen. Allerdings gelte es auch zu beachten, dass ein großer Performancebeitrag auf die Kursgewinne bei den Autoaktien zurückzuführen gewesen sei. Darüber hinaus sei einmal mehr zu betonen, dass auf dem erreichten Kursniveau bereits sehr viel positive Erwartung eingepreist worden sei und zudem eine Reihe von Belastungsfaktoren existieren würden, welche gefühlt von den Märkten mehrheitlich ignoriert würden. Die Inflationsthematik, um nur ein Beispiel zu nennen, könne angeführt werden. Andere Faktoren würden Erinnerungen an frühere Übertreibungsphasen wach werden lassen.



EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Die 21-Tage-Linie sei zum zweiten Mal in Folge auf Schlusskursbasis unterschritten worden. Damit sei von einem negativen tertiären Trend auszugehen. Zudem rücke die für den mittelfristigen Trend relevante 55-Tage-Linie (15.426) in den Fokus. Das technische Gesamtbild werde sich jedoch erst deutlich eintrüben, wenn diese und insbesondere die vom Wochenchart abgeleitete Strukturmarke bei 15.336 Zählern nachhaltig unterboten würden. (02.07.2021/ac/a/m)



