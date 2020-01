Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist klar an der mittelfristigen Hürde bei 13.600 gescheitert, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort sei das zwei Jahre alte Allzeithoch verankert gewesen, ebenso wie die obere 13-monatige Kanalbegrenzung. Der DAX sei gestern aus dem roten Abwärtstrendkanal (bei 13.355) nach unten ausgebrochen und habe daraufhin schon das 161% Ziel der 2. Abwärtsstrecke bei 13.187 erreicht.



Heute gehe es zunächst aufwärts. Erster multipler Widerstand sei der Bereich 13.293/13.294 (Doppel-IKH, Stunde und Tag)! Der Anstieg über 13.293/13.294 werde schwer am Vormittag. Der Rücklauf von 13.293/13.294 bis 13.250 oder 13.225 sei zu bevorzugen. Weitere Tiefs könnten bei 13.186/13.155 an der Tageswolke abgefangen werden. Höher als 13.380 bzw. 13.430/13.450 steige der DAX vorerst kaum. (28.01.2020/ac/a/m)



