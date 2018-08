Die Richtungsentscheidung sei zugunsten der Bären gefallen. Der Abverkauf vom Freitag habe mit dem Unterschreiten der 12.503 Punkte-Marke zudem ein mittelfristiges Verkaufssignal generiert.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 12.390 Punkten dürfte der Abverkauf direkt bis an die Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 12.290 Punkten führen. Selbst ein Angriff auf die Haltemarke bei 12.256 Punkten wäre dann möglich. Anschließend dürfte es zu einer deutlicheren Gegenbewegung kommen. Diese Erholung könnte zunächst bis 12.390 Punkte und darüber bis 12.450 Punkte führen, ehe der nächste Abwärtsimpuls einsetzen könne. Ein Bruch der 12.256 Punkte-Marke hätte dann weitere Abgaben bis zum Unterstützungsbereich von 12.075 bis 12.104 Punkten zur Folge.



Die Long-Szenarien: Erst eine klare Rückeroberung der 12.503 Punkte-Marke könnte den DAX vor einem direkten Abverkauf unter 12.256 Punkte bewahren. In diesem Fall wäre nach einer Erholung bis 12.580 Punkte jedoch mit einem weiteren Einbruch in Richtung der 12.256 Punkte-Marke zu rechnen. Könne der Wert dagegen auch über 12.640 Punkte steigen, wäre der Verkaufsimpuls gestoppt und eine weitere Aufwärtsbewegung bis 12.745 Punkte möglich. (13.08.2018/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Tagen versuchten die Bullen beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zunächst den Widerstand bei 12.885 Punkten zu durchbrechen und nach einer scharfen Korrektur die Hürde bei 12.745 Punkten zurückzuerobern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Beide Versuche seien gescheitert. Zudem seien mit dem Bruch einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie und dem Unterschreiten der Supportmarke bei 12.586 Punkten Anfang August zwei Verkaufssignale gebildet worden. Diese bearishe Grundkonstellation habe sich am vergangenen Freitag in einer dynamischen Verkaufswelle entladen, die den Index ausgehend von einem Zwischenhoch bei 12.696 Punkten bis an die Unterstützung bei 12.390 Punkte habe einbrechen lassen.