Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bereits am Dienstag machten sich beim DAX Schwächeanzeichen bemerkbar, da der Index bereits zeitweise unter den vielbeachteten 200-Tagedurchschnitt abrutschte, so die Analysten der Helaba.CharttechnikDer DAX sei gestern auf Schlusskursbasis unter die vielbeachtete 200-Tageslinie (12.765) abgerutscht. Auch seien ein Retracement (12.757) sowie eine Gann-Linie von oben nach unten durchbrochen worden. Damit nähere sich der Index sukzessive einer für den weiteren Verlauf sehr bedeutsamen Zone von 12.695/12.680 Zählern an. Auf diesen kleinen Bereich würden ein Multi-Average, eine Strukturprojektion sowie die für den mittelfristigen Trend relevanten 55-Tageslinie (12.683) entfallen. Darunter gelte es den 144er Tenkan (12.661), den 144er Fractal Average (12.628), die 21-Tageslinie (12.616), den 200-Tage-EMA (12.606) sowie die 100-Tageslinie (12.574) zu beachten. Die Anhäufung einer so großen Anzahl von technischen Tools, innerhalb einer Preisspanne von rund 130 Zählern zeige deutlich, dass derzeit eine richtungsentscheidende Phase eingeläutet werde. (02.08.2018/ac/a/m)