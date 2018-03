Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem positiven Handelsverlauf am Dienstag ging dem DAX gestern bereits wieder die Luft aus, so die Analysten der Helaba.CharttechnikDer DAX habe gestern zwei Zähler unterhalb der 21-Tageslinie (12.312) geschlossen. Bemerkenswert sei gewesen, dass die Handelsumsätze im Vergleich zum Vortag zugenommen hätten, obwohl der Index nahezu unverändert aus dem Handel gegangen sei. Der mittlere Volumenwert der letzten zehn Tage sei jedoch nicht erreicht worden. Neben der 21-Tagesline habe sich zudem gezeigt, dass der Widerstand in Form der unteren Begrenzung des Price-Range-Channels (12.344) einen nachhaltigen Charakter aufweise. Gleiches gelte auch für die Supports in Form zweier Strukturprojektionen, die beide auf die Marke von 12.253 entfallen würden, sowie für die Begrenzung des 144er Regressionskanals (12.226). Insofern gelte es einen Ausbruch aus der etablierten Range abzuwarten. Die Risiken, dass der nächste Impuls nach unten führen werde, seien deutlich höher zu gewichten. Einerseits sei das sogenannte "Todeskreuz" mehrfach auf Schlusskursbasis bestätigt worden. Auch entferne sich die 50-Tageslinie sukzessive von der 200-Tageslinie (nach unten). Andererseits sei der übergeordnete Abwärtstrend nicht infrage zu stellen. (22.03.2018/ac/a/m)