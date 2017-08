Der DAX sei heute Morgen bei 12.129 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er sei damit 29 Punkte über dem TS von gestern Abend aber 27 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen gestartet.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über die 12.130-Punkte-Marke zu schieben und zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.155/58, die 12.171/73 und dann die 12.185/90 Punkte zu erreichen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, so wären die 12.195/99 Punkte das nächste wichtige Anlaufziel. Würden die Bullen es schaffen, den DAX über die 12.195/200 Punkte zu schieben, so wären das Tageshoch von gestern das nächste Anlaufziel. Gehe es über die 12.211 Punkte, so wären die 12.222/24, die 12.232/34 und die 12.245/48 Punkte die nächsten Anlaufbereiche. Über der 12.248 Punkte könnte der DAX dann die 12.159/62, die 12.277/79 und dann die 12.289/92 bzw. die 12.294/96 Punkte erreichen. Über der 12.294/96-Punkte-Marke wären die 12.310/15 Punkte der nächste relevante Anlaufbereich.



Könne der DAX sich heute nicht über der 12.130-Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.125/23, bis 12.115/13 Punkte und dann weiter bis 12.095/92 Punkte gehen könnten. Rutsche der DAX heute unter die 12.095/92 Punkte, so könnte er dann das Tagestief von gestern erreichen. Komme es hier zu keinen Erholungen, so wären die 12.075/72, die 12.067/65, die 12.056/54 und dann die 12.048/46 Punkte die nächsten Anlaufbereiche. Setze der DAX unter die 12.046 Punkte zurück, so wären die 12.023/20 bzw. die 12.005/00 Punkte die nächsten Anlaufziele. Hier könnten sich Erholungschancen einstellen. Gehe es unter die 12.000 Punkte, wären die 11.988/85, die 11.972/70 und dann die 11.950/45 Punkte die nächsten Anlaufbereiche.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.132/55/67/98 als auch bei 12.215/33/56/87 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.343 als auch bei 12.422/67 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.112/01 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.087/72/31 als auch bei 11.992/78 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt.



Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.194 (12.248) bis 12.092 (12.065) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (01.08.2017/ac/a/m)





FrankfurtStadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist am gestern Morgen bei 12.156 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Mit Aufnahme Xetra-Handels sei es zunächst an die 12.130-Punkte-Marke gegangen. Hier hätten die Bullen eingegriffen und den Index in dynamischen Aufwärtsimpulsen an die 12.190 Punkte geschoben. Im Handelsverlauf hätten die Bullen dann noch etwas drauflegen und den DAX bis 12.211 Punkte schieben können, wo das Tageshoch formatiert worden sei. Diese Bewegung sei am Nachmittag jedoch wieder vollständig ab verkauft worden. Der DAX habe die wichtige US bei 12.190 Punkte aufgegeben und sei nachbörslich sogar unter die 12.100 Punkte gerutscht. Der DAX habe es aber geschafft, bis Handelsschluss wieder an die 12.100 Punkte zu steigen.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.180/90 Punkte das Potenzial haben könnte weiter bis 12.212/15 Punkte zu laufen. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei um 1 Punkte verfehlt worden. Damit habe das Setup auf der Oberseite sehr gut gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.092 Punkten exakt an den nächsten Anlaufbereich der Experten bei 12.084/82 Punkte gegangen. Auch hier habe das Setup gepasst.Chartcheck:Das Chartbild beim DAX sei angeschlagen. Der Index habe es gestern zwar geschafft, sich über die 12.180/90 Punkte zu schieben, sei aber nicht über die 12.220 Punkte hinausgekommen. Erst darüber würde sich die Situation entspannen. Aktuell habe der DAX Luft bis in den Bereich der 12.390 Punkte (20-Tage-Linie im Daily) Bis hier hin könnte es auch sukzessive gehen, also in kleineren Schritten. Solange der DAX unter der 12.180/90 bzw. unter der 12.220-Punkte-Marke notiere, könnten sich jederzeit Rücksetzer einstellen, die bis in den Bereich der 12.000 Punkte gehen könnten. Bei dynamischen Abwärtsimpulsen könnte es auch bis 11.950 Punkte gehen.Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag: