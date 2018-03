Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX präsentierte sich am Dienstag lange Zeit von seiner freundlichen Seite, so die Analysten der Helaba.CharttechnikKurzfristig positiv sei, dass der DAX oberhalb der bei 11.941 Zählern verlaufenden Strukturprojektion geschlossen habe. Gleichzeitig negativ sei die insgesamt fehlende Aufwärtsdynamik ebenso wie der gescheiterte Versuch des DAX, die Marke von 12.003 Zählern deutlicher hinter sich zu lassen. Entsprechend überrasche es kaum, dass verschiedene Indikatoren bereits wieder deutliche Schwächeanzeichen aufweisen würden. Nicht allein deshalb werde deutlich, wie angeschlagen der Markt derzeit sei. Diese These werde auch von der strukturellen Konstellation bei den DAX-Komponenten untermauert, denn mittlerweile würden 63 Prozent der Anteilsscheine unterhalb des 200-Tagesdurchschnitts notieren, während 83 Prozent zudem einen negativen Mittelfristtrend aufweisen würden. (28.03.2018/ac/a/m)