Ausblick: Die Kaufwelle vom Freitag könnte jetzt den Auftakt für eine deutliche Ausweitung der Erholung bilden. Noch sei der Abwärtstrend der letzten Wochen jedoch tonangebend.



Die Long-Szenarien: Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung sollte der DAX jetzt weiterhin über der 10.550 Punkte-Marke verbleiben. Nach dem Anstieg bis 10.850 Punkte könnte es allerdings durchaus noch einmal zu einem Test der Unterstützung bei 10.686 Punkten kommen. Sollte der Widerstand bei 10.850 Punkten anschließend oder auch ohne weitere Korrektur durchbrochen werden, könnte der Index direkt das Zwischenhoch bei 10.988 Punkten attackieren.



Die Short-Szenarien: Ein Rücksetzer unter 10.550 Punkte würde den Anstieg dagegen ausbremsen und zu einer Korrektur bis 10.450 Punkte führen. Von dort aus wäre ein weiterer Aufwärtsimpuls bis 10.762 Punkte möglich. Bei einem erneuten Einbruch unter 10.400 Punkte müsste man jedoch das vorzeitige Ende der Erholung einplanen und sich auf einen Abverkauf bis 10.279 Punkte einstellen. (07.01.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Im Dezember setzte der DAX seinen Abwärtstrend mit weiter anziehender Dynamik fort und unterschritt dabei auch die zentrale Unterstützung bei 10.550 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Folge sei der Wert bis unter die nächsttiefere Zielmarke bei 10.300 Punkten auf ein neues Jahrestief bei 10.279 Punkten eingebrochen. Dort habe sich allerdings eine Erholung in Gang gesetzt, die den Index in dieser Woche wieder an und zeitweise auch über die 10.550 Punkte-Marke zurückgeführt habe. Ein nachhaltiger Anstieg über die Hürde sei jedoch zunächst nicht gelungen und so sei der DAX am vergangenen Donnerstag wieder an den Support bei 10.400 Punkten zurückgefallen. Am Freitag sei der Index jedoch bereits mit einem Aufwärtsgap in den Handel gesprungen und habe anschließend in einer dynamischen Kaufwelle über die Hürden bei 10.686 und 10.762 Punkte angezogen.