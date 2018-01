Als Bremsfaktor habe sich am Freitag bereits der starke Euro erwiesen, da dieser mittlerweile die Marke von 1,22 USD überwunden habe, werde sich diese Tendenz wohl fortsetzen. In den USA nehme die erwähnte Berichtssaison immer mehr an Fahrt auf.



Charttechnik



Wie wertvoll die sogenannten Strukturprojektionen oder aber die von der Marktstruktur abgeleiteten Marken seien, habe zuletzt gut beobachtet werden können. Zunächst sei der deutsche Leitindex unter die wichtige 144er-Regression auf Schlusskursbasis abgerutscht, bevor die Unterstützung der im Bereich von 13.257 Zählern verlaufenden Gann-Linie deutlich sichtbar geworden sei. Nachdem der DAX am Freitag kurzzeitig unter diese abgetaucht sei, habe ein folgender Rebound dafür gesorgt, dass sich das kurzfristige Chartbild wieder aufgehellt habe. Allerdings sei es nicht gelungen, auch die bereits erwähnte Regression wieder zu übertreffen. Entsprechend könne unterstellt werden, dass die "Findungsphase" im Hinblick auf die weitere Bewegungsrichtung noch nicht abgeschlossen worden sei. (15.01.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz der leichten Kursgewinne des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag kann von einem insgesamt lust- und impulslosen Handelsgeschehen gesprochen werden, so die Analysten der Helaba.Der Beginn der US-Berichtssaison sowie die Veröffentlichung verschiedener Konjunkturdaten, hätten an dieser Gemengelage nichts ändern können. Der Abschluss der Sondierungen und die damit einhergehende Möglichkeit einer neuen GroKo in Deutschland habe ebenfalls für leichten Rückenwind gesorgt. Allerdings sei am Wochenende auch deutlich geworden, dass es keineswegs als sicher gelte, dass es dazu komme. Innerhalb der SPD rege sich deutlicher Widerstand, insofern werde sich zeigen müssen ob es der SPD-Führung gelinge, den Parteitag zu überzeugen.