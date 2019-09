Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag trat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) lange auf der Stelle, bevor sich am Nachmittag der Abgabedruck etwas verstärkte, so die Analysten der Helaba.An der Gemengelage habe sich indes wenig geändert. Der DAX werde weiter vom Handelskonflikt zwischen den USA und China maßgeblich beeinflusst. Anzeichen einer möglichen Lösung würden für Rückenwind sorgen, andernfalls würden die Kurse belastet. Mit Blick auf den Brexit sei festzuhalten, dass die Konstellation weiter festgefahrenen sei. Dieser Eindruck werde auch von Aussagen des EU-Brexit-Chefunterhändlers Barnier untermauert. Er habe gesagt, dass er keinen Grund für Optimismus sehe, dass die EU und Großbritannien eine Lösung beim Brexit finden würden.Von Zeit zu Zeit könne es zur Beurteilung der Marktverfassung hilfreich sein, die "Rahmendaten" bei den DAX-Anteilsscheinen zu betrachten. Aktuell falle dabei auf, dass 26 Titel oberhalb des 50-Tagesdurchschnitts aber nur 16 über der 20-Tagelinie notieren würden. Lediglich 15 würden über einen positiven DMI verfügen. Da nur 16 Werte über dem 200-Tage-Average lägen und bei 14 Anteilsscheinen der 50er unter dem 200er Durchschnitt verlaufe ergebe sich insgesamt kein konsistentes Bild. Beim DAX selbst zeichne sich bereits seit einigen Tagen eine Abschwächung des Momentums ab. Dies, Richtung Süden kippende Indikatoren und die eingangs erwähnte Strukturkonstellation würden kurzfristig zur Vorsicht mahnen. Auch sollte nicht vergessen werden, dass das Ende eines großen Gann-Preis- und Zeitzyklus nicht lange zurückliege. (25.09.2019/ac/a/m)