Auch der Brexit ziehe weiterhin die Aufmerksamkeit auf sich. Zuletzt sei der kommende Freitag als Deadline für einen Durchbruch bei den Gesprächen genannt worden. Diese sei notwendig, sei zu hören gewesen, um einen ausreichenden Zeitrahmen zur Verfügung zu haben, um Rechtsicherheit zu erhalten. Premier Boris Johnson habe einen Aufschub des Brexit erneut abgelehnt, wenngleich dazu kaum eine Alternative bestehe. Das vom Parlament verabschiedete Benn-Gesetz zwinge ihn zu einem solchen Schritt, sofern bis zum 19. Oktober kein Austrittsabkommen verhandelt worden sei. Warnende Stimmen mit Blick auf einen harten Brexit würden indes nicht abreißen. Der Deutsche Exportverband habe deutlich gemacht, dass ein harter Brexit katastrophale Folgen für den deutschen Außenhandel hätte.



Gestern sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erneut in der Lage gewesen, sich zu stabilisieren. Obwohl dies kurzfristig zu begrüßen sei, würden die durch das Unterschreiten der 55- 100, und 144-Tagedurchschnitte ausgelösten Short-Signale bestehen bleiben. Hinzu komme, dass zuletzt auch der 21-. 100- und 144-Wochendurchschnitt durchbrochen worden seien und auch die längerfristigen Trendfolge-Indikatoren negativ zu beurteilen seien. Alles in allem würden auf Basis dieser Konstellation die Abwärtsrisiken überwiegen. Dieser Eindruck werde auch von struktureller Seite der DAX-Komponenten untermauert. Lediglich zehn Titel würden einen tertiären Aufwärtstrend aufweisen.



Spannend aus technischer Sicht stelle sich auch das Bild des S&P 500 (ISIN: US78378X1072; WKN: A0AET0) dar. Auch der marktbreite US-Index sei während der letzten Tage unter verschiedene Averages wie die 55-, 100- und 144-Tagelinien abgerutscht. Insbesondere sei das mittelfristige Short-Signal bereits durch zwei darunter liegende Schlusskurse, bei einem gleichzeitigen Richtungswechsel des Durchschnitts, bestätigt worden. Darüber hinaus gelte es die Unterstützungen bei 2.890 und 2.878 Zählern zu beachten. Sollten diese durchbrochen werden, müsste mit einer deutlichen Zunahme des Abwärtsimpulses gerechnet werden. (08.10.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ist aktuell von großer Unsicherheit geprägt, so die Analysten der Helaba.Angesichts der nahezu unveränderten Rahmenbedingungen sei dies nicht überraschend. Weiterhin stehe der Handelsstreit zwischen den USA und China im Fokus. Geplant sei, dass die Gespräche zwischen beiden Ländern am Donnerstag und Freitag vorgesetzt würden. Die Vergangenheit habe uns gelehrt, dass die Erwartungen an eine Lösung nicht zu hoch aufgehängt werden sollten. Hinzu kämen die von den USA gegen die EU verhängten Zölle.