Ausblick: Ausgehend vom Aufwärtstrend biete sich die Chance, eine starke Erholung zu vollziehen. Auf der Oberseite würden aber kurzfristig einige Hürden warten.



Die Long-Szenarien: Oberhalb der bei 11.726 Punkten liegenden Barriere könnte eine stärkere Erholung folgen. Das Chartbild würde sich in diesem Fall aufhellen, was einen weiteren Anstieg bis zur 11.865 Punkte-Marke und darüber zur wichtigen Barriere bei 12.104 Punkten nach sich ziehen dürfte. Erst oberhalb des dort liegenden mittelfristigen Abwärtstrends könnten sich auch mittelfristig größere Chancen bieten, was den Weg bis 12.458 Punkte öffnen könnte.



Die Short-Szenarien: Ausgehend von der 11.726 Punkte-Marke sei ein Rücklauf zur 11.000 Punkte-Marke schnell wieder möglich. Könne diese nicht gehalten werden, zusammen mit dem dort verlaufenden Aufwärtstrend, drohe mittelfristig ein Kursrückgang bis in den Bereich um 10.175 Punkte. (07.11.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Von einem Zwischenhoch bei 13.204 Punkten ausgehend kam es ab Mai 2018 für den DAX zu deutlichen Abgaben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im August sei nach einer Erholung bis zur 12.887 Punkte-Marke weiterer Verkaufsdruck aufgekommen, welcher im September aus dem Aufwärtstrend geführt habe. Ausgehend von 11.865 Punkten habe der Index einen Rücklauf an die Aufwärtstrendlinie ausgebildet, was eine Bestätigung des Verkaufssignals nach sich gezogen habe. Daraufhin habe sich der Kursverlauf innerhalb einer steilen Abwärtswelle nach unten bewegt. Die 11.430 Punkte-Marke sei ebenfalls durchbrochen worden, sodass der längerfristige Aufwärtstrend zuletzt erreicht worden sei. An den vergangenen Handelstagen habe sich der Kursverlauf darüber wieder erholen können.