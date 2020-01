Angesichts dessen überrasche es nicht, dass gestern der VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) als Maß für die Risikoaversion von 15,16 in der Spitze bis auf 17,77 geklettert sei. Damit einhergehend sei ein technisches Kaufsignal ausgelöst worden, da sowohl der 200-Tage-SMA (15,68) als auch der 200-Tage-EMA (15,72) übersprungen worden seien. Die kurz- und mittelfristigen Trends hätten bereits seit dem 3. Januar nach oben gezeigt. Anleihen, Öl, Silber und Gold hätten weiter angezogen. Der Goldpreis habe den höchsten Stand seit Februar 2013 markiert, während der Index der Öl-Industrie auf ein 5,5-Monatshoch geklettert sei.



Mit dem gestern vollzogenen, neuerlichen Rücksetzer des DAX seien gleich reihenweise wichtige Supports unterschritten worden. Zu nennen seien unter anderen eine Strukturmarke (13.165), ein Fibonacci-Level (13.160) und die 55-Tagelinie (13.148). Die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke (13.106) habe auf Schlusskursbasis verteidigt werden können. Auch die auf das Tief bei 11.266 Zählern zurückgehende Aufwärtslinie (13.020) und der langfristige Fractal Moving (12.998) seien nur kurzzeitig herausgenommen worden. Damit bleibe zunächst die seit dem November etablierte Handelsrange des DAX mit den Begrenzungen bei 13.020 und 13.425 Zählern intakt. Die lange Lunte an der gestrigen Tageskerze sowie der sich abzeichnende Sprung, zurück über den 55-Tagedurchschnitt, würden Raum für eine temporäre Erholung geben. Das erste Kursziel finde sich in Form der 21-Tagelinie bei 13.200 Zählern. Darüber hinaus gelte es die Marken bei 13.222, 13.241, 13.265 und 13.280 Punkten im Auge zu behalten.



Insgesamt würden aus technischer Sicht kurzfristig jedoch die Risiken überwiegen. Denn von den DAX-Werten würden lediglich sieben einen positiven DMI aufweisen, während nur zehn über dem 20- und 14 über dem 50-Tagedurchschnitt notieren würden. Auch der langfristige MACD verharre weiterhin unterhalb der Nulllinie. (07.01.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am ersten Handelstag des neuen Jahres ein Hoch bei 13.425 Zählern markierte, geht es für den deutschen Leitindex abwärts, berichten die Analysten der Helaba.Gestern sei phasenweise die psychologisch wichtige 13.000er Marke unterschritten worden, bevor sich der DAX am Nachmittag wieder erholt habe. Schlussendlich sei ein Abschlag in Höhe von 0,70% auf 13.126,99 Zähler zu verbuchen gewesen. Die Angst vor einer weiteren Eskalation der Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie den damit einhergehenden Belastungen für die Märkte seien dafür verantwortlich gewesen. Zudem seien von iranischer Seite Vergeltungsmaßnahmen für die Tötung des Generals Soleimani ausgesprochen worden. Nicht auszuschließen sei es daher, dass es in Zukunft verstärkt zu terroristischen Anschlägen komme.