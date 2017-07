Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Handelsverläufe des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weisen häufig ähnliche und wiederkehrende Muster auf, so die Analysten der Helaba.



Umso mehr Anzeichen für eine schwächere Entwicklung des Aktienmarktes vorhanden gewesen seien, umso größer sei zuletzt die Wahrscheinlichkeit gewesen, dass ein Kursschub auf der Oberseite erfolgen werde. Passend zum Ende eines Preis- und Zeitzyklus sei gestern eine solche Bewegung erfolgt. Als hilfreich habe sich die gestrige, vom Markt positiv aufgenommene Rede von FED-Chefin Yellen vor dem US-Kongress erwiesen. Darüber hinaus habe es wenig neue Erkenntnisse gegeben.



Eingangs haben die Analysten der Helaba das Ende eines rund zwei Monate andauernder Preis- und Zeitzyklus bereits erwähnt. Bemerkenswerterweise sei der DAX gestern in einem Umfang geklettert, wie es zuletzt am 24.04. der Fall gewesen sei. Auch damals sei das skizzierte Zyklusende in greifbarer Nähe (vier Tage entfernt) gewesen. Mit dem Kursschub habe sich das kurzfristige, charttechnische Bild aufgehellt. So sei die umkämpfte Strukturmarke bei 12.482 Zählern ebenso wie eine Multi-Average-Linie (12.593) überwunden worden. Für eine ausgeprägte Euphorie sei es jedoch zu früh. Am Strukturbild der DAX-Komponenten sei es zu keinen nachhaltigen Verbesserungen gekommen. Noch immer würden 56% der Titel unterhalb der für den mittelfristigen Trend relevanten 55-Tagelinie notieren. Letztgenannte rücke auch beim deutschen Leitindex in den Fokus, da der Durchschnitt (12.635) gestern erreicht worden sei. (13.07.2017/ac/a/m)