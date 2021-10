Der DAX zeige sich weiter schwach und mit einem Kursrutsch unter den 200er EMA würde sich die Lage auch langfristig deutlich eintrüben.



Die Short-Szenarien: Der DAX setze die Kursschwäche vom Vortag weiter fort und nehme Kurs auf den 200er EMA im Bereich von 15.036 Punkten. Darunter wäre zunächst mit einem Kursrückgang zur unteren Trendkanalbegrenzung zu rechnen. Rutsche der DAX aus dem Trendkanal nach unten raus, wäre ein Kursrückgang bis zur Unterstützung im Bereich von 14.500 Punkten zu erwarten.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich im Bereich des 200er EMA fangen und von hier wieder nach oben abprallen. Die erste Anlaufmarke wäre dann der 10er EMA im Tageschart, wo Aufwärtskorrekturen im übergeordneten Abwärtstrend in der Regel auslaufen würden. Gehe es weiter höher, könnte es erneut zu einem Test der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals kommen. (05.10.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich weiterhin in einem Abwärtstrend und könnte mit Blick auf den Monatschart vor einem längeren Kursrückgang stehen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Monatschart sei der DAX nach einer längeren Seitwärtsbewegung am oberen Fibonacci-Fächer wieder nach unten abgeprallt und im September mit einer bearishen schwarzen Monatskerze aus dem Handel gegangen. Hier könnte es zu einem weiteren Rücklauf in den kommenden Wochen bis zum unteren Fibonacci-Fächer kommen. Im Tageschart sei der DAX am Vortag mit einer sehr bearishen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen und könnte vor einem Durchbruch unter den 200er EMA stehen.