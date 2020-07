Weitere Suchergebnisse zu "DAX (Kurs)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008467440, WKN: 846744) startete erfolgreich in die neue Handelswoche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Erstmals seit Ende Februar habe das Aktienbarometer dabei oberhalb der Marke von 13.000 Punkten können. Doch nicht nur der Performanceindex, sondern auch der DAX-Kursindex - also ohne Berücksichtigung der Dividenden - notiere im Dunstkreis einer entscheidenden Signalschwelle. Gemeint sei die zuletzt angeführte Schlüsselzone bei rund 5.600 Punkten. Die hier ausgebildeten Tiefs würden die Nackenlinie einer alten Toppformation aus dem Jahr 2018 abstecken. Gleichzeitig würden zwei unterschiedliche Fibonacci-Retracements (5.454/5.644 Punkte) sowie die 38-Monats-Linie (akt. bei 5.581 Punkten) die Bedeutung dieser Schlüsselzone unterstreichen. Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt würden sogar noch einen Schritt weitergehen: Die angeführten Widerstände würden die letzten wichtigen Barrieren auf dem Weg zum bisherigen Rekordstand bei rund 6.400 Punkten markieren. Ein nachhaltiger Sprung über die Marke von 5.600 Punkten lege deshalb den Grundstein für einen Anlauf auf das Allzeithoch bei 6.444 Punkten. Vor diesem Hintergrund liefere der Chartverlauf des DAX-Kursindex möglicherweise ein wichtiges Argument für eine Fortsetzung der laufenden Rally. (21.07.2020/ac/a/m)