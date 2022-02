Weitere Suchergebnisse zu "DAX (Kurs)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hatten wir zuletzt immer wieder die Bedeutung der Bastion bei 15.000 Punkten betont, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Bereich dieser runden Marke hätten die deutschen Standardwerte bereits sechs Mal Unterstützung gefunden. Gleichzeitig stelle dieses Level die Schwelle zwischen der derzeit noch gültigen Schiebezone der letzten Monate (16.290 zu 15.000 Punkten) und dem Umschlagen selbiger in eine Topformation dar. In diesem Kontext würdne die Analysten zusätzlich den DAX-Kursindex (ISIN: DE0008467440, WKN: 846744) analysieren, denn ein Abgleiten unter die Schlüsselgröße von 15.000 Punkten in der Performance-Variante würde ohne Berücksichtigung der Dividenden vermutlich zu einem Rebreak der Ausbruchszone zwischen 6.444 und 6.340 Punkten führen. Seit Mai vergangenen Jahres habe der DAX-Kursindex hier in schöner Regelmäßigkeit wichtige Monatstiefs ausgeprägt. Bei Notierungen unterhalb des Oktobertiefs (6.262 Punkte) wäre darüber hinaus eine abgeschlossene Topbildung zu beklagen. Deren Abschlagspotenzial ließe sich auf rund 600 Punkte veranschlagen, sodass perspektivisch dann sogar die Kreuzunterstützung aus einer alten Abwärtstrendlinie und der 38-Monats-Linie (akt. bei 5.856/5.791 Punkten) in den Fokus rücke. Damit sei das Risiko umrissen - heute dürfte der DAX jedoch erst einmal fester in den Handel starten. (09.02.2022/ac/a/m)



