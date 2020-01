Ausblick: Der DAX zeige im neuen Jahr Stärke. Mit den jüngsten Entwicklungen in Nahost könnte der Leitindex aber wieder länger unter Druck geraten.



Die Short-Szenarien: Der DAX pralle erneut am Widerstandsbereich von 13.400/13.450 Punkten nach unten ab und nehme Kurs auf die Unterstützung bei 13.350/13.300 Punkten. Unter 13.300 Punkten dürften die Bären Kurs auf die massive Unterstützung bei 13.250 Punkte nehmen. Gehe es noch tiefer, dürfte der 50er EMA den Bären Einhalt gebieten. Unter dem 50er EMA würde sich die Lage deutlich eintrüben und ein Kursrückgang bis zur psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten zu erwarten sein. Zu beachten sei dabei auch der Fibonacci-Fächer im Monatschart. Der DAX befinde sich aktuell direkt an der oberen Fibonacci-Linie und könnte von hier aus langfristig wieder nach Süden abdrehen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich vom Kurseinbruch in der Nacht schnell erholen und erneut Kurs auf den Widerstand bei 13.450 Punkte nehmen. Gelinge hier ein Durchbruch nach oben, dürfte das Allzeithoch vom Januar 2018 bei 13.596 Punkten angelaufen werden. (03.01.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Vortag, dem ersten Handelstag im neuen Jahr, deutlich zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem sich der Leitindex vor den Weihnachtsfeiertagen noch schwach gezeigt habe und außerbörslich bis 13.100 Punkte in die Tiefe gerauscht sei, sei am Vortag nicht nur die Rückeroberung der Widerstandsmarke von 13.300 Punkten gelungen, sondern zeitweise auch der Anstieg über 13.400 Punkte. Im Tageshoch seien 13.425 Punkte erreicht worden. Die Marke von 13.400 Punkten habe zwar nicht gehalten werden können, allerdings sei der DAX mit einer kräftigen weißen Tageskerze bei 13.385 Punkten aus dem Handel gegangen. In der Nacht sei es jedoch zu einem Kurseinbruch der DAX-Indikationen bis auf 13.300 Punkte gekommen, nachdem die US-Armee bei einem Raketenangriff im Irak den Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden getötet habe.