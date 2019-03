Ausblick: Die Korrekturphase habe sich zuletzt beschleunigt. Dennoch sei der Aufwärtstrend beim DAX weiterhin tonangebend und könnte sich jederzeit wieder fortsetzen.



Die Long-Szenarien: Solange es den Bären nicht gelungen sei, die 11.430 Punkte-Marke und die dort verlaufende Aufwärtstrendlinie zu durchbrechen, hätten die Bullen die besseren Karten. Bereits die Rückeroberung der 11.566 Punkte-Marke könnte jetzt eine Kaufwelle bis 11.726 Punkte entfachen. Dort wäre mit einer weiteren Korrekturbewegung zu rechnen. Ein Anstieg über die Hürde würde ein bullishes Signal nach sich ziehen und zu Zugewinnen bis 11.865 Punkte führen. Oberhalb der Barriere könnte sich der Aufwärtstrend weiter beschleunigen und sogar über die 12.000 Punkte-Marke reichen.



Die Short-Szenarien: Bei einem nachhaltigen Bruch der 11.430 Punkte-Marke würde dagegen das Zwischenhoch bei 11.371 Punkten attackiert. Ein Unterschreiten der Marke dürfte den Abgabedruck zusätzlich erhöhen und zu Verlusten bis 11.244 Punkte führen. Sollte sich der Aufwärtstrend an dieser Stelle nicht fortsetzen, würden bereits weitere Verkaufswellen bis 11.150 Punkte drohen. (22.03.2019/ac/a/m







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach der Verteidigung der Unterstützung bei 11.430 Punkten stieg der DAX in den vergangenen Tagen erneut über die Hürde bei 11.566 Punkten und erreichte die zentrale Barriere bei 11.726 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Marke sei am vergangenen Dienstag zunächst dynamisch durchbrochen und anschließend mit 11.823 Punkten ein neues Jahreshoch markiert worden. Allerdings sei es den Bullen nicht gelungen, das hohe Niveau zu verteidigen. Schon am Mittwoch sei der Index zurückgekommen und unter die 11.726 Punkte-Marke gefallen. Diese Korrektur habe sich auch gestern fortgesetzt und den DAX bereits zur Eröffnung unter die 11.566 Punkte-Marke gedrückt. Im Tagesverlauf habe der Wert weiter in Richtung des Supports bei 11.430 Punkten zurückgesetzt, habe jedoch vor dem Erreichen der Unterstützung bereits wieder nach Norden drehen können.